പൊന്നാനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സലാല കളറിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

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പൊന്നാനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സലാല കളറിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
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News Summary - Ponnani Organization of Salalah Organizes Coloring Competition
സലാല: പൊന്നാനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സലാല വിദ്യാർഥികൾക്കായി 'പൊൻ തൂലിക 2026' എന്ന പേരിൽ കളറിങ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ലുലുവുമായി സഹകരിച്ച് അൽ വാദി ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നിരവധി വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്തു.മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.
പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വിജയികളെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കും.ലുലു മാനേജർ ഷഹാസ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നിഷാദ്, താഹിർ, മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ഹാഷിം, മൻസൂർ, മുജീബ് എന്നിവർ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഗഫൂർ താഴത്ത് സ്വാഗതവും ജനീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ജാഫർ ജാഫി, ബദറുദ്ദീൻ, അരുൺ ബാലൻ, ഷഫീഖ്, ആദിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
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