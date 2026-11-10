പി.സി.ഡബ്ലിയു.എഫ് ഏഴാം വാർഷികം ഡിസംബർ 11ന്

പി.സി.ഡബ്ലിയു.എഫ് ഏഴാം വാർഷികം ഡിസംബർ 11ന്text_fields
സലാല: പൊന്നാനി കൾച്ചറൽ വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ സലാല ചാപ്റ്ററിന്റെ ഏഴാം വാർഷികാഘോഷം ഡിസംബർ 11ന് നടക്കും. ‘പൊന്നോത്സവം 2026’ എന്ന പേരിൽ സലാലയിലെ ലുബാൻ പാലസ് ഹാളിൽ വൈകീട്ട് നാലിനാണ് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം.
പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ കെ.പി. രാമനുണ്ണി മുഖ്യാതിഥിയാകും. പി.സി.ഡബ്ലിയു.എഫ് കേന്ദ്ര പ്രസിഡന്റ് സിദ്ദീഖ് പൊന്നാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും. വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർക്കുള്ള പുരസ്കാര സമർപ്പണവും ലഹരിവിരുദ്ധ ബോധവത്കരണ കാമ്പയിനും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടക്കും.
വൈകീട്ട് ആറിന് ആരംഭിക്കുന്ന സംഗീതനിശക്ക് പ്രശസ്ത ഗായിക യുംന അജിൻ, ‘പടുറുമാൽ’ ഫെയിം ശിഹാബ് പാലപ്പെട്ടി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും. വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും.
ഹൗസ് ഓഫ് എലൈറ്റ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ നടന്ന വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പി.സി.ഡബ്ലിയു.എഫ് ഒമാൻ പ്രസിഡന്റ് എം. സാദിഖ്, സലാല പ്രസിഡന്റ് കബീർ കാളിയാരകം, മുസ്തഫ, നൗഷാദ്, മണികണ്ഠൻ, സ്നേഹ ഗിരീഷ്, ലത്തീഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.