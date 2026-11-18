പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റ് നവംബർ 20ന്text_fields
മസ്കത്ത്: പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദവേദി മസ്കത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പയ്യന്നൂർ ഫെസ്റ്റ് 2026 നവംബർ 20ന് അൽ ഫലാജ് ഹോട്ടലിലെ ഗ്രാൻഡ് സ്പിയർ ഹാളിൽ നടക്കും. സിനിമാതാരം അസീസ് നെടുമങ്ങാട് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റാണ് പരിപാടിയുടെ പ്രസന്റിങ് പാർട്ണർ.പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദവേദി അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ കലാപരിപാടികൾക്കൊപ്പം ഗന്ധർവാസ് ലൈവ് മ്യൂസിക് ഷോയും ഫെസ്റ്റിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണമാകും. ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഫെയിം ശ്രീരാഗ് ഭരതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒമ്പതോളം കലാകാരന്മാരാണ് നാട്ടിൽനിന്ന് പരിപാടിക്കായി എത്തുന്നത്. മേളം മസ്കത്തിന്റെ വാദ്യമേളവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും.
വൈകീട്ട് 5.30ന് പ്രവേശന കവാടം തുറക്കും. 6.30ന് പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പയ്യന്നൂർ സൗഹൃദവേദി പ്രസിഡന്റ് മനോജ് പാനക്കാരൻ അറിയിച്ചു. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. മസ്കത്തിലെ കലാസ്വാദകരെ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈജു കരുണ പറഞ്ഞു.വാദ്യമേളവും കലാപരിപാടികളും ഗന്ധർവാസിന്റെ തത്സമയ സംഗീതവിരുന്നും ആസ്വാദകർക്ക് നവ്യാനുഭവമാകുമെന്ന് കൾചറൽ കൺവീനർ രാജീവ് മാടായി അറിയിച്ചു.