എറണാകുളം റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒമാന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
എറണാകുളം റസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഒമാന് പുതിയ ഭാരവാഹികൾtext_fields
bookmark_border
News Summary - New Office Bearers for Ernakulam Residence Association, Oman
മസ്കത്ത്: എറണാകുളം റസിഡൻസ് അസോസിയേഷന് ഒമാൻ പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അലി മുഹമ്മദ് (പ്രസിഡന്റ്), ജിതിൻ വിനോദ് (ജനറൽ സെക്രട്ടറി), മുഹമ്മദ് ത്വയ്യിബ് (ട്രഷറർ) എന്നിവരാണ് പ്രധാന ഭാരവാഹികൾ. ഖലീൽ (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്), അജയ് (ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി), ബിബു കരീം (പ്രോഗ്രാം കോഓർഡിനേറ്റർ) എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
സംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനും മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഫൈസൽ പോഞ്ഞാശ്ശേരി, മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനീഷ് സയ്യിദ് എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളായി ചുമതലയേറ്റു. പ്രശാന്ത് പ്രകാശൻ, സിയാന ബഷീർ, അജാസ് അഷ്റഫ്, അൻസാർ മുഹമ്മദാലി, എയ്ഞ്ചൽ നിമിൽ, ഷിൻസ്, രേഷ്മ നിഷാഗ് എന്നിവരാണ് പുതിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ.
പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും സാംസ്കാരിക ഉന്നമനത്തിനുമായി വരും വർഷങ്ങളിലും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് പുതിയ ഭരണസമിതി അറിയിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story