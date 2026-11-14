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മുസന്നാ സ്ട്രൈകേഴ്സ് ടൂർണമെന്റ്; മുസാഫിർ ടീം ജേതാക്കൾtext_fields
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News Summary - Musafir Team Wins 7th Musannah Strikers Cricket Tournament
മുസന്നാ: മുസന്നാ സ്ട്രൈകേഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച ഏഴാമത് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിൽ മുസാഫിർ ടീം ജേതാക്കളായി. ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ വിന്നേഴ്സ് സി.സിയെ 31 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കിരീടം നേടിയത്. ഷൂ പാർക്ക് മുസന്ന വിന്നേഴ്സ് ട്രോഫിയും ക്യാഷ് പ്രൈസും സമ്മാനിച്ചു.
റണ്ണേഴ്സ് അപ്പിനുള്ള ട്രോഫിയും ക്യാഷ് പ്രൈസും പുരുഷോത്തം കാഞ്ചി എക്സ്ചേഞ്ച് സമ്മാനിച്ചു. മികച്ച താരമായി മുസാഫിർ ടീമിന്റെ ഷാനു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജഷീർ, ഇബ്രാഹിം, ജിനീഷ്, അസ്ലം എം.കെ, രീതിൻ, അനസ്, ജോബൻ, ഹരി, സുരേഷ്, സഫീർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
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