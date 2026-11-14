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    മുസന്നാ സ്ട്രൈകേഴ്സ് ടൂർണമെന്റ്; മു​സാ​ഫി​ർ ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ

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    മുസന്നാ സ്ട്രൈകേഴ്സ് ടൂർണമെന്റ്; മു​സാ​ഫി​ർ ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ൾ
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    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    മു​സ​ന്നാ: മു​സ​ന്നാ സ്ട്രൈ​കേ​ഴ്‌​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഏ​ഴാ​മ​ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ മു​സാ​ഫി​ർ ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വി​ന്നേ​ഴ്‌​സ് സി.​സി​യെ 31 റ​ൺ​സി​ന് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ​ത്. ഷൂ ​പാ​ർ​ക്ക് മു​സ​ന്ന വി​ന്നേ​ഴ്‌​സ് ട്രോ​ഫി​യും ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ്പി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും ക്യാ​ഷ് പ്രൈ​സും പു​രു​ഷോ​ത്തം കാ​ഞ്ചി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി മു​സാ​ഫി​ർ ടീ​മി​ന്റെ ഷാ​നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ജ​ഷീ​ർ, ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ജി​നീ​ഷ്, അ​സ്‌​ലം എം.​കെ, രീ​തി​ൻ, അ​ന​സ്, ജോ​ബ​ൻ, ഹ​രി, സു​രേ​ഷ്, സ​ഫീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Musafir Team Wins 7th Musannah Strikers Cricket Tournament
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