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    സലാലയിൽ മദ്‌റസത്തുസുന്നിയ്യ ഇസ്‌ലാമിക് എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചു

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    സലാലയിൽ മദ്‌റസത്തുസുന്നിയ്യ ഇസ്‌ലാമിക് എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചു
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    സ​ലാ​ല​യി​ൽ മ​ദ്‌​റ​സ​ത്തു​സു​ന്നി​യ്യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക്

    എ​ക്സ്പോ​യി​ൽ നി​ന്ന്

    സ​ലാ​ല: എ​സ്.​ഐ.​സി സ​ലാ​ല​യു​ടെ അ​ൽ മ​ദ്‌​റ​സ​ത്തു​സു​ന്നി​യ്യ​യു​ടെ 31ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് എ​ക്സ്പോ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ദ്‌​റ​സ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​ക്സ്പോ ബ​ദ​ർ സ​മ റീ​ജി​യ​ന​ൽ ഹെ​ഡ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഖു​ർ​ആ​നും ശാ​സ്ത്ര​വും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ഖു​ർ​ആ​ൻ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും എ​ക്സ്പോ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​അ്ബ​യു​ടെ മാ​തൃ​ക നി​ർ​മി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യ ഉം​റ സ്റ്റാ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ബ​ദ​ർ സ​മ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സ്റ്റാ​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചു. എ​സ്.​ഐ.​സി കേ​ന്ദ്ര ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ഫൈ​സി, അ​ബ്ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് ഫൈ​സി, റ​യീ​സ് ശി​വ​പു​രം, വി.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി ഫൈ​സി, റ​സാ​ഖ്, അ​ലി ഹാ​ജി, അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ്, റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല, അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൻ​വ​രി, മ​ദ്‌​റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ എ​ക്സ്പോ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Madrasatu Sunniyya Islamic Expo organized in Salalah
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