സലാലയിൽ മദ്റസത്തുസുന്നിയ്യ ഇസ്ലാമിക് എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
സലാല: എസ്.ഐ.സി സലാലയുടെ അൽ മദ്റസത്തുസുന്നിയ്യയുടെ 31ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇസ്ലാമിക് എക്സ്പോ സംഘടിപ്പിച്ചു. മദ്റസ ഹാളിൽ നടന്ന എക്സ്പോ ബദർ സമ റീജിയനൽ ഹെഡ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഖുർആനും ശാസ്ത്രവും ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രദർശനവും ഖുർആൻ ആശയങ്ങൾ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന സ്റ്റാളുകളും എക്സ്പോയുടെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരുന്നു. കഅ്ബയുടെ മാതൃക നിർമിച്ച് വിദ്യാർഥികൾ ഒരുക്കിയ ഉംറ സ്റ്റാൾ സന്ദർശകരുടെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. ബദർ സമ ആശുപത്രിയുടെ സഹകരണത്തോടെ ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ സ്റ്റാളും സജ്ജീകരിച്ചു. എസ്.ഐ.സി കേന്ദ്ര ഭാരവാഹികളായ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി, അബ്ദുല്ലത്തീഫ് ഫൈസി, റയീസ് ശിവപുരം, വി.പി. അബ്ദുസ്സലാം ഹാജി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. മൊയ്തീൻ കുട്ടി ഫൈസി, റസാഖ്, അലി ഹാജി, അബ്ദുൽ ഫത്താഹ്, റഹ്മത്തുല്ല, അബ്ദുല്ല അൻവരി, മദ്റസ അധ്യാപകർ എന്നിവർ എക്സ്പോക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.