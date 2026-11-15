മബേല കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

മബേല കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ് രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ദേശീയദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് മബേല കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘ഹൃദയപൂർവം ഒമാൻ’ എന്ന പേരിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. നവംബർ 13ന് മബേലയിലെ അൽ അറൈമി ബൊളിവാർഡിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള സീബ് ഡൊണേഷൻ സെന്ററിലായിരുന്നു ക്യാമ്പ്.
മബേല കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ്ങിന്റെ മാനവിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിൽ നൂറോളം പേർ രക്തം ദാനം ചെയ്തു. മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹീം വറ്റല്ലൂർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം ഒറ്റപ്പാലം, മബേല ഏരിയ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് യാക്കൂബ് തിരൂർ, സഫീർ കോട്ടക്കൽ എന്നിവർ അതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. വിവിധ ഏരിയ കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
മബേല ഏരിയ കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ് ഭാരവാഹികളായ അനീസ് ഒറ്റപ്പാലം സ്വാഗതവും റാഷിദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും വനിതാ വിങ് ഭാരവാഹികളും ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. രക്തദാനത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിനായി ദാതാക്കൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു.