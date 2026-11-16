കോട്ടയം ജില്ല പ്രവാസി അസോ. ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു

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കോട്ടയം ജില്ല പ്രവാസി അസോ. ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
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News Summary - Kottayam District Pravasi Association Celebrates Children's Day
മസ്കത്ത്: കോട്ടയം ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കായി ശിശുദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയിൽ മിനി ടീച്ചർ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു. ശിശുദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, വ്യക്തിത്വ രൂപവത്കരണം, നല്ല സ്വഭാവശീലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവബോധം നൽകി. തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ പാട്ട്, നൃത്തം, ഫാൻസി ഡ്രസ്, സമൂഹഗാനം തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു.
ചിത്രരചന മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ.ഡി.പി.എ ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് സെക്രട്ടറി സജിമോൻ, ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി ചിത്ര എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയൻ, സെക്രട്ടറി കോശി തരകൻ, ട്രഷറർ പ്രിയരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
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