കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു

കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: കോട്ടയം ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കായി ശിശുദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മക കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ശിശുദിന സന്ദേശം പകർന്നുനൽകുകയും ലക്ഷ്യമിട്ട് വിവിധ കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ അരങ്ങേറി.
പരിപാടിയിൽ മിനി ടീച്ചർ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു. ശിശുദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണം, നല്ല സ്വഭാവശീലങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവബോധം നൽകി. തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ പാട്ട്, നൃത്തം, ഫാൻസി ഡ്രസ്, സമൂഹഗാനം തുടങ്ങിയ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു. ചിത്രരചനാ മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു.
കെ.ഡി.പി.എ ചിൽഡ്രൻസ് വിങ് സെക്രട്ടറി സജിമോൻ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ചിത്ര എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജയൻ, സെക്രട്ടറി കോശി തരകൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ട്രഷറർ പ്രിയരാജ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മകതയും കലാപരമായ കഴിവുകളും വളർത്തുന്നതിനും അവ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം പരിപാടികൾ മികച്ച വേദിയൊരുക്കുന്നുവെന്ന് അസോസിയേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ അറിയിച്ചു.