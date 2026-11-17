സമസ്തയും മുസ്ലിം ലീഗും ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് ജിഫ്രി തങ്ങൾ; ‘കെഎംസി.സി പ്രവാസികൾക്ക് തണൽ’text_fields
സലാല: ഹ്രസ്വ സന്ദർശനത്തിനായി സലാലയിലെത്തിയ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾക്ക് സലാല കെഎംസിസിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. സലാല കെഎംസിസി ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. പ്രവാസികൾ ഐക്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളായി മാറണമെന്ന് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
പിന്നാക്ക, ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി മുസ്ലിം ലീഗ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, കെ.എം.സി.സി അതിന്റെ പോഷക സംഘടനയെന്ന നിലയിൽ പ്രവാസികൾക്ക് തണലായി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ്. സമസ്തയും മുസ്ലിം ലീഗും ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തങ്ങളുടെ പ്രാർഥനയോടെ ആരംഭിച്ച യോഗത്തിൽ സലാല കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് വി.പി. അബ്ദുൽ സലാം ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സമസ്ത മുശാവറ അംഗം അരീപ്ര അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ, അബ്ദുറഹ്മാൻ തിരൂർക്കാട്, ഹുസൈൻ മാഷ് കാച്ചിലോടി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു.മെഡിക്കൽ സ്കീം ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി, കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ മഹ്മൂദ് ഹാജി ഇടച്ചേരി, കാസിം കോക്കൂർ, അബ്ബാസ് തോട്ടറ, ജാബിർ ഷെരീഫ്, ഷംസീർ കൊല്ലം എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. റഷീദ് കൽപ്പറ്റ സ്വാഗതവും സൈഫുദ്ദീൻ അലിയമ്പത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.