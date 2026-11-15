പ്രവാസികൾക്ക് ജോലി നൽകി സംരക്ഷിക്കുന്ന നാടിനോടും സ്നേഹം വേണം: ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ

പ്രവാസികൾക്ക് ജോലി നൽകി സംരക്ഷിക്കുന്ന നാടിനോടും സ്നേഹം വേണം: ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾtext_fields
സലാല: മാതൃരാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രവാസികൾക്ക് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന നാടിനോടും സ്നേഹവും കൂറും പുലർത്തണമെന്ന് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ. ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ടുപോകുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അൽ മദ്രസത്തുസ്സുന്നിയ്യയുടെ 31-ാം വാർഷിക സമ്മേളനം സലാലയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ലുബാൻ പാലസ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എസ്.ഐ.സി സലാല പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാജി മണിമല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി അരിമ്പ്ര, അൻവർ മുഹ്യുദ്ദീൻ ഹുദവി എന്നിവർ പ്രഭാഷണം നടത്തി.
അബ്ദുല്ലത്തീഫ് ഫൈസി തിരുവള്ളൂർ ആമുഖപ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. വി.പി. അബ്ദുസ്സലാം ഹാജി, റഷീദ് കൽപറ്റ, അബ്ദുല്ല അൻവരി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. അബ്ദുൽ അസീസ് ഹാജി, അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി എന്നിവർക്ക് ജിഫ്രി തങ്ങൾ മൊമന്റോ കൈമാറി. റയീസ് ശിവപുരം സ്വാഗതവും എ.പി. അബ്ദുറസാഖ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വനിതകളടക്കം നൂറുകണക്കിനാളുകൾ പങ്കെടുത്തു.