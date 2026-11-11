ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ദാർസൈറ്റിൽ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുtext_fields
മസ്കത്ത്: അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ദാർസൈറ്റിൽ നവീകരിച്ച സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ പ്രശാന്ത് പിസെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അത്ലറ്റിക്സ്, ഫുട്ബോൾ, ക്രിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ കായിക മത്സരങ്ങളും പരിശീലനങ്ങളും നടത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് മൈതാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 400ലധികം പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഗാലറിയും മൈതാനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാമ്പസിൽ വിപുലമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടപ്പാക്കിവരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ക്ലാസ് മുറികളും ഡിജിറ്റൽ സ്മാർട്ട് ബോർഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളോടെ നവീകരിച്ചു. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, വോളിബോൾ, ബാഡ്മിന്റൺ തുടങ്ങിയ കായിക ഇനങ്ങൾക്കായി ആധുനിക മൾട്ടിപർപ്പസ് സിന്തറ്റിക് ഫ്ലോറിങ് കോർട്ടും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സ്കൂൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഹെഡ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം.എ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ശ്രീനിവാസൻ, പ്രസിഡന്റ് ഷാലിമാർ മൊയ്തീൻ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നിഷാന്ത് പി.പി, കൺവീനർ ഷബീർ ഷംസുദീൻ, ട്രഷറർ അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി. ഷാജി കണിയാരത്തിൽ, സ്മൃതി ധനൂപ്, റുക്സാന സാദിക്ക്, ഷമീം ബഷീർ, ഇർഫാൻ കണിയാരത്തിൽ, ആശിഷ് രാസ്തോഗി എന്നിവരും ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. പുതിയ കായികമൈതാനം വിദ്യാർഥികൾക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച പരിശീലനസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും കായികരംഗത്തെ മികവ് വളർത്തുന്നതിനും സഹായകമാകുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.