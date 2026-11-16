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    ഇൻകാസ് സലാല സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

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    ഇൻകാസ് സലാല സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു
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    സലാല: ബദർ അൽ സമ ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ച് ഇൻകാസ് സലാല സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. സലാല സെന്ററിലെ ബദർ അൽ സമ ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമായി. വിവിധ മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്ക് പ്രത്യേക ഇളവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

    ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ ഇൻകാസ് പ്രസിഡന്റ് ഡി. ഹരികുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബദർ അൽ സമ റീജിയണൽ ഹെഡ് അബ്ദുൽ അസീസ് ആശംസകൾ നേർന്നു. ബാബു കുറ്റ്യാടി, സലിം കൊടുങ്ങല്ലൂർ, അജിത് മജീന്ദ്രൻ, വിജയ്, സിറാജ് സിദാൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

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    News Summary - Incas Salalah Organizes Free Medical Camp
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