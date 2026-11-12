ക്രിസ്മസിനെ വരവേറ്റ് മസ്കത്തിലെ ഇംപീരിയൽ കിച്ചൻ; കേക്ക് മിക്സിങ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഇംപീരിയൽ കിച്ചന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരമ്പരാഗത കേക്ക് മിക്സിങ് ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അൽ ഖുവൈറിലെ സ്റ്റാർലൈറ്റ് ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ, ബിസിനസ് പങ്കാളികൾ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ഇംപീരിയൽ കിച്ചൻ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികൾ, ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ഫാ. ബിജോയ് അലക്സാണ്ടർ പ്രത്യേക പ്രാർഥനയും ആശീർവാദവും നടത്തി. തുടർന്ന് ഉണക്കമുന്തിരി, ഈന്തപ്പഴം, ചെറി, നട്സ്, വിവിധയിനം ഉണക്കിയ പഴങ്ങൾ, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചേർത്തുള്ള കേക്ക് മിക്സിങ് നടന്നു.
കേരളത്തിലെ ഇംപീരിയൽ കിച്ചൻ റസ്റ്ററന്റുകളിൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കേക്ക് മിക്സിങ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിൽനിന്ന് ഒമാനിലേക്കും വ്യാപിച്ച ആഘോഷപാരമ്പര്യവും ഭക്ഷണസംസ്കാരവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു അവതരണം.സ്നേഹത്തിന്റെയും പങ്കുവെക്കലിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സന്ദേശം പകരുന്ന ചടങ്ങ് മസ്കത്തിലെ പ്രവാസികൾക്ക് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളുടെ വരവറിയിക്കുന്ന ഒത്തുചേരലായി. ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ആതിഥ്യമര്യാദയിലൂടെയും വിവിധ ദേശക്കാരെയും സംസ്കാരങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇംപീരിയൽ കിച്ചൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.