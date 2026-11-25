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വനിതകൾക്കായി ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച് ഐ.എം.ഐ സലാലtext_fields
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News Summary - IMI Salalah Organises Health Awareness Session for Women
സലാല: വനിതകൾക്കായി ഐ.എം.ഐ സലാല വനിത വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരോഗ്യ ബോധവത്കരണ സെഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘ബ്ലൂം’ എന്ന പേരിൽ ബദർ അൽ സമ ആശുപത്രിയുമായി സഹകരിച്ച് ഐഡിയൽ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിക്ക് പ്രമുഖ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് സുഹറ ബീഗം പി.പി നേതൃത്വം നൽകി. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസെടുത്ത അവർ സദസ്സിന്റെ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകി.
ഐ.എം.ഐ പ്രസിഡന്റ് കെ. ഷൗക്കത്തലി മാസ്റ്റർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വനിതാ വിഭാഗം ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് റജീന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കോഓർഡിനേറ്റർ സജ്ന അബ്ദുല്ല നന്ദി പറഞ്ഞു. മദീഹ ഹാരിസ്, മുംതാസ്, നിഷ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
നൂറുകണക്കിന് വനിതകൾ പങ്കെടുത്തു. പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ പരിശോധനയും സൗജന്യ കൺസൾട്ടേഷൻ കൂപ്പണും വിതരണം ചെയ്തു.
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