ഐ.എം.ഐ സലാല സംഗമം ജനുവരി 29ന്

ഐ.എം.ഐ സലാല സംഗമം ജനുവരി 29ന്text_fields
സലാല: ഐ.എം.ഐ സലാലയുടെ 46-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'സലാല സംഗമം 2027' ജനുവരി 29ന് ദാരീസിലെ റിജൻസി ഹാളിൽ നടക്കും. വൈകുന്നേരം ഏഴ് മുതൽ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ നാട്ടിൽനിന്നുള്ള പ്രമുഖർ ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
‘ഇസ്ലാമിക പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ കർമസാക്ഷ്യം’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിൽ ‘സുഗന്ധമുള്ള ജീവിതം’ എന്ന പേരിൽ പ്രത്യേക സെഷനും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സംഗമത്തിന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ഐ.എം.ഐ ഭാരവാഹികൾ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു.
ഐഡിയൽ ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ. ഷൗക്കത്തലി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെ. സാബുഖാൻ, കെ.പി. അർഷദ്, കെ.ജെ. സമീർ, ജി. സലിംസേട്ട്, കെ. മുഹമ്മദ് സാദിഖ്, മുസാബ് ജമാൽ, റജീന, മദീഹ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. സംഗമത്തിന് മുന്നോടിയായി വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിപുലമായ സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചതായും കൺവീനർ കെ.ജെ. സമീർ അറിയിച്ചു.