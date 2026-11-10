ഏകതാ സുഹാർ മൂന്നാമത് വാർഷിക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു

ഏകതാ സുഹാർ മൂന്നാമത് വാർഷിക പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
സുഹാർ: ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിന്റെയും നൃത്തത്തിന്റെയും സമ്പന്നമായ പാരമ്പര്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഏകതാ സുഹാറിന്റെ മൂന്നാമത് വാർഷിക പരിപാടിയായ ‘ഹരിമുരളീരവം 2026’ ഗ്രീൻ ഒയാസിസ് ഹോട്ടലിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടിയിൽ പ്രശസ്ത പുല്ലാങ്കുഴൽ വിദ്വാൻ രാജേഷ് ചേർത്തലയും സംഘവും സംഗീതവിരുന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു.സുഹാറിലെ വിവിധ സമൂഹങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പുല്ലാങ്കുഴൽ സംഗീതത്തിന്റെ മാധുര്യം എത്തിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്.
റോയൽ ആർമി ഓഫ് ഒമാൻ ഓഫീസേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ കമാൻഡർ കേണൽ റുകാൻ സുൽത്താൻ ബിൻ റാഷിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ വഹെബി ചടങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ കലാപാരമ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ-ഒമാനി സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ സാംസ്കാരിക വിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഏകതാ സുഹാർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു.
സഹം ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപിക സുചിത്ര സതീഷ്, ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് പ്രതിനിധി ഗിരീഷ് ചോപ്ര, ഏഷ്യാ പ്ലേറ്റ് കമ്പനി സി.എഫ്.ഒ പവി ഗോവിന്ദ്, ബി.കെ. ഇന്റർനാഷനൽ പ്രതിനിധി മുഹമ്മദ് ബിലാൽ, ഏകത ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിനേഷ് കുമാർ ,ഏകത മസ്കത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുരളീകൃഷ്ണൻ, ഏകതാ സുഹാർ രക്ഷാധികാരി സി.കെ. സുരേഷ് ,ബിജു ബാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.