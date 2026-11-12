ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾക്ക് സലാലയിൽ സ്വീകരണം നൽകി

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ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾക്ക് സലാലയിൽ സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
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News Summary - Giffrey Muthukoya welcomed them in Salalah
സലാല: എസ്.ഐ.സി സലാല അൽ മദ്റസത്തു സുന്നിയ്യയുടെ 31-ാം വാർഷികാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി സലാലയിലെത്തിയ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾക്ക് സലാല വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി. എസ്.ഐ.സി, കെ.എം.സി.സി നേതാക്കൾ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി, അബ്ദുല്ലത്തീഫ് ഫൈസി തിരുവള്ളൂർ, റയീസ് ശിവപുരം, വി.പി. അബ്ദുസ്സലാം ഹാജി, റഷീദ് കൽപറ്റ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
നവംബർ 13ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എട്ടിന് അഞ്ചാം നമ്പറിലെ ലുബാൻ പാലസ് ഹാളിലാണ് വാർഷികാഘോഷം. സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സമസ്ത മുശാവറ അംഗം അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി അരിപ്ര, എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അൻവർ മുഹ്യുദ്ദീൻ ഹുദവി എന്നിവർ സംസാരിക്കും. സ്വദേശി പ്രമുഖരടക്കം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
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