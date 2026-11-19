പുതിയ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ശ്രേണി അവതരിപ്പിച്ച് ജീപാസ്text_fields
മസ്കത്ത്: സൗരോർജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചൂടുവെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി പുതിയ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ശ്രേണി അവതരിപ്പിച്ച് പ്രമുഖ കൺസ്യൂമർ ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഹോം അപ്ലയൻസസ് ബ്രാൻഡായ ജീപാസ്. ഒമാനിലും മറ്റ് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലുമാണ് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിച്ചത്.പരമ്പരാഗത വൈദ്യുത വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾക്ക് പകരം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ബദൽ ഒരുക്കുകയാണ് പുതിയ ശ്രേണിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 95 ശതമാനം വരെ സൗരോർജ ആഗിരണ ശേഷിയുള്ള സംവിധാനത്തിന് സൂര്യപ്രകാശം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വേഗത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാനാകും.
50 മില്ലിമീറ്റർ കനമുള്ള പോളിയുറീഥെയ്ൻ ഇൻസുലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ചൂട് ദീർഘനേരം നിലനിർത്താനും സാധിക്കും. സൂര്യപ്രകാശം ലഭ്യമല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും ചൂടുവെള്ള വിതരണം ഉറപ്പാക്കാൻ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ബാക്കപ്പ് ഹീറ്റിങ് സംവിധാനവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എനാമൽ കോട്ടിങ് നൽകിയ അകത്തെ ടാങ്കുകൾ, ചൂടാക്കാനുള്ള ദ്രാവകവും ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും പരസ്പരം കലരാത്ത പ്രത്യേക സർക്കുലേഷൻ സംവിധാനം എന്നിവ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നു. പരന്നതും ചരിഞ്ഞതുമായ മേൽക്കൂരകളിൽ എളുപ്പത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് രൂപകൽപ്പന. ഇതിനാവശ്യമായ മൗണ്ടിങ് ബ്രാക്കറ്റുകളും ഉൽപ്പന്നത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കും.
സൗരോർജവും ബാക്കപ്പ് വൈദ്യുത സംവിധാനവും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ പരമ്പരാഗത വൈദ്യുതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. 1983ൽ സ്ഥാപിതമായ ജീപാസ് ഗാർഹിക, ജീവിതശൈലി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണിയിലേക്കാണ് പുതിയ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.