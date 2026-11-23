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ഒമാനിൽ ബസ്–ട്രക്ക് കൂട്ടിയിടിച്ച് നാലുപേർ മരിച്ചു; 17 പേർക്ക് പരിക്ക്text_fields
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News Summary - Four Killed, 17 Injured in Bus-Truck Collision on Haima-Thumrait Road in Oman
മസ്കത്ത്: ഒമാനിൽ യാത്രാബസും രണ്ട് ട്രക്കുകളും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ നാലുപേർ മരിച്ചു. 17 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.30ഓടെ ഹൈമ–തുംറൈത്ത് പാതയിലെ സുൽത്താൻ സഈദ് ബിൻ തൈമൂർ റോഡിലായിരുന്നു അപകടം.രണ്ട് ട്രക്കുകൾ തമ്മിൽ ആദ്യം കൂട്ടിയിടിക്കുകയും പിന്നാലെ 26 യാത്രക്കാരുമായി എത്തിയ ബസ് ഇതിലൊരു ട്രക്കിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് പൊലീസും സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആൻഡ് ആംബുലൻസ് അതോറിറ്റിയും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. പരിക്കേറ്റവരെ ഹൈമ, നിസ്വ, ആദം ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരുടെ നില സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
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