ഒമാൻ ദേശീയദിനത്തിൽ രക്തദാനവുമായി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകൾ

ഒമാൻ ദേശീയദിനത്തിൽ രക്തദാനവുമായി പ്രവാസി കൂട്ടായ്മകൾtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാൻ ദേശീയദിനാഘോഷ ഭാഗമായി പ്രവാസി സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. വി ഹെൽപ് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഒമാൻ, മബേല കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ്, സുഹാർ കെ.എം.സി.സി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.
വി ഹെൽപ് ബ്ലഡ് ഡോണേഴ്സ് ഒമാൻ സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ രക്ത-പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ദാന ക്യാമ്പിൽ 112 പേർ രക്തദാനം നിർവഹിച്ചു. നവംബർ 13ന് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒന്നുവരെ ബൗഷർ സെൻട്രൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിലായിരുന്നു ക്യാമ്പ്. ഒമാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ബൗഷർ സെൻട്രൽ ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു ക്യാമ്പ്. സരസ്വതി മനോജ്, ആശ റയ്നർ, നിഷ വിനോദ്, റിയാസ്, റഷീദ്, അഫ്രീദ്, മനോഹർ, യതീഷ്, വിനോദ് വാസുദേവ്, ഹിജാസ്, മനു, എബി ഓതറ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
മബേല കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ്ങിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘ഹൃദയപൂർവം ഒമാൻ’ എന്ന പേരിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. നവംബർ 13ന് മബേലയിലെ അൽ അറൈമി ബൊളിവാർഡിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള സീബ് ഡൊണേഷൻ സെന്ററിലായിരുന്നു ക്യാമ്പ്.
മബേല കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ്ങിന്റെ മാനവിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിൽ നൂറോളം പേർ രക്തം ദാനം ചെയ്തു. മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി നാഷനൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി റഹീം വറ്റല്ലൂർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം ഒറ്റപ്പാലം, മബേല ഏരിയ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് യാക്കൂബ് തിരൂർ, സഫീർ കോട്ടക്കൽ എന്നിവർ അതിഥികളായി. ഏരിയ കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. മബേല ഏരിയ കെ.എം.സി.സി കെയർ വിങ് ഭാരവാഹികളായ അനീസ് ഒറ്റപ്പാലം സ്വാഗതവും റാഷിദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും വനിത വിങ് ഭാരവാഹികളും ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
ദാതാക്കൾക്ക് സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു. ബദർ അൽ സമ ഹോസ്പിറ്റൽ സുഹാർ, സുഹാർ ഗവ. ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സുഹാറിലായിരുന്നു സുഹാർ കെ.എം.സി.സിയുടെ ക്യാമ്പ്. സ്വദേശികളും പ്രവാസികളുമടക്കം നൂറുകണക്കിനാളുകൾ ക്യാമ്പിൽ രക്തം ദാനം ചെയ്തു. സുഹാർ കെ.എം.സി.സി വനിത വിഭാഗത്തിന്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തവും നിരവധി വനിതകൾ രക്തദാനത്തിന് മുന്നോട്ടുവന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി. സുഹാർ കെ.എം.സി.സി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ക്യാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു.