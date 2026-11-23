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സലാലയിൽ ഈസ്റ്റ് വെനീസ് അസോസിയേഷന് തുടക്കംtext_fields
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News Summary - East Venice Association Launched in Salalah With Poet Rajiv Alumkal as Chief Guest
സലാല: സലാലയിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഈസ്റ്റ് വെനീസ് അസോസിയേഷൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ‘ആലപ്പുഴയോരം’ എന്ന പേരിൽ യൂത്ത് കോംപ്ലക്സിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ രാജീവ് ആലുങ്കൽ മുഖ്യാതിഥിയായി.
പ്രസിഡന്റ് ഡി. ഹരികുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോ. കെ. സനാതനൻ, ഫൈസൽ അലി അൽ നഹ്ദി, ഒ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗർ ഫെയിം വിവേകാനന്ദൻ നയിച്ച ഗാനമേളയും വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. വിദ്യാർഥികളുടെ നൃത്തപരിപാടികളും ആഘോഷത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി.
ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ സി.വി. സുദർശനൻ സ്വാഗതവും സജീബ് ജലാൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാനിയോ മൂസ, ഹരീഷ് കുമാർ, ആനന്ദ് പിള്ള, സമീർ കെ.ജെ., സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിനാളുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
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