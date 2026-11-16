ആർ. രാജശ്രീയുടെ ‘ആത്രേയകം’ പ്രവാസ കൈരളി പുരസ്കാരത്തിന്

ആർ. രാജശ്രീയുടെ ‘ആത്രേയകം’ പ്രവാസ കൈരളി പുരസ്കാരത്തിന്text_fields
മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഒമാൻ മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രവാസ കൈരളി സാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരി ഡോ. ആർ. രാജശ്രീയുടെ ‘ആത്രേയകം’ എന്ന കൃതി അർഹമായി. 2026ലെ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവാണ് ആർ. രാജശ്രീ. റൂവിയിലെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് മലയാള വിഭാഗം ഓഫിസിൽ നടന്ന വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ കൺവീനർ കെ.എ. താജുദ്ദീനാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
കേരളപ്പിറവി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മലയാള വിഭാഗം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരളോത്സവം നവംബർ 21ന് വൈകീട്ട് ആറിന് റൂവിയിലെ ഗോൾഡൻ ടുലിപ് ഹോട്ടലിലെ ജബൽ അൽ ഖമർ ഹാളിൽ നടക്കും. ചടങ്ങിൽ ഡോ. ആർ. രാജശ്രീ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും. ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി സതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും. നവംബർ 20ന് ക്ലബ് ഹാളിൽ ഡോ. ആർ. രാജശ്രീ പങ്കെടുക്കുന്ന സാഹിത്യചർച്ചയും സംഘടിപ്പിക്കും.
മലയാള വിഭാഗം അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറും. മലയാള ഭാഷയുടെ പ്രാധാന്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ‘എന്റെ കേരളം’ മലയാളം പ്രശ്നോത്തരിയിലെ വിജയികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും. ഒക്ടോബർ 24ന് ഓൺലൈനായും 30ന് ഓഫ്ലൈനായും നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ ഒമാനിലെ വിവിധ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽനിന്നായി 472 ടീമുകൾ പങ്കെടുത്തതായി കൺവീനർ അറിയിച്ചു. ഓട്ടൻതുള്ളലും ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവതരിപ്പിക്കും.
കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മക കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ 26ന് ബൗഷറിലെ കോളജ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഹാളിൽ കുട്ടികളുടെ ദിനാഘോഷവും സംഘടിപ്പിക്കും. നാട്ടിൽനിന്നുള്ള കലാകാരൻ പ്രദീപ് പൂലാനി മുഖ്യാതിഥിയാകും. മിമിക്രി, നാടൻപാട്ട്, ചാക്യാർകൂത്ത്, സ്പോട്ട് ഡബ്ബിങ്, സാൻഡ് ആർട്ട് തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കും. മലയാള വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾക്കൊപ്പം ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മസ്കത്തിലെ സ്പെഷൽ എജുക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രകടനങ്ങളും അരങ്ങേറും. മലയാള വിഭാഗത്തിലെ അധ്യാപകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും.
വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ കോ-കൺവീനർ രമ്യ ഡെൻസിൽ, ട്രഷറർ അനീഷ് പിള്ള, മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ടീന ബാബു, സജീമോൻ, വിനോജ് വിൽസൺ, കൃഷ്ണേന്തു, സതീഷ്കുമാർ, സുനിൽകുമാർ, കൃഷ്ണൻ നായർ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.