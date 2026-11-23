പ്രവാസ കൈരളി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ഡോ. ആർ. രാജശ്രീക്ക്; ‘ആത്രേയകം’ മികച്ച നോവൽtext_fields
മസ്കത്ത്: ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഒമാൻ മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രവാസ കൈരളി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി ഡോ. ആർ. രാജശ്രീയുടെ ‘ആത്രേയകം’ എന്ന നോവലിന്. കേരളപ്പിറവിയോടനുബന്ധിച്ച് മലയാള വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച കേരളോത്സവ വേദിയിലാണ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്.നവംബർ 21ന് ഗോൾഡൻ തുലിപ്പ് ഹോട്ടലിലെ ജബൽ അൽ ഖമർ ഹാളിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി നടന്നത്. മലയാള വിഭാഗം കൺവീനർ താജ് മാവേലിക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി സതീഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.
ചടങ്ങിൽ താജ് മാവേലിക്കര ഡോ. ആർ. രാജശ്രീക്ക് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. കോ-കൺവീനർ രമ്യ ടെൻസിൽ, ട്രഷറർ അനീഷ് ജി. പിള്ള, മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ടീന ബാബു, സതീഷ് കുമാർ, വിനോജ് വിൽസൺ, സുനിൽകുമാർ, സജിമോൻ, കൃഷ്ണേന്ദു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.മലയാള ഭാഷയെയും കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച ‘എന്റെ കേരളം’ മലയാളം പ്രശ്നോത്തരിയിൽ ഒമാനിലെ വിവിധ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളിൽനിന്നായി 950ഓളം വിദ്യാർഥികൾ പങ്കെടുത്തു. വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഡോ. ആർ. രാജശ്രീ വിതരണം ചെയ്തു.കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ 20ന് ‘എഴുത്തിലെയും വായനയിലെയും കാലങ്ങൾ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സാഹിത്യചർച്ചയും ശ്രദ്ധേയമായി.
മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നവംബർ 26ന് വൈകീട്ട് ആറിന് ബൗഷറിലെ സി.ബി.എഫ്.എസ് ഹാളിൽ ബാലദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കും. കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾക്കൊപ്പം പ്രശസ്ത കലാകാരൻ പ്രദീപ് പൂലാനിയുടെ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും. പ്രദീപ് പൂലാനി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരിക്കുമെന്ന് കൺവീനർ താജ് മാവേലിക്കര അറിയിച്ചു.