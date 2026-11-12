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    ആവേശമായി മുലദ്ദ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളിൽ ഡാഡ്‌സ് യുനൈറ്റഡ് ഫുട്‌ബോൾ ടൂർണമെന്റ്

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    ആവേശമായി മുലദ്ദ ഇന്ത്യൻ സ്‌കൂളിൽ ഡാഡ്‌സ് യുനൈറ്റഡ് ഫുട്‌ബോൾ ടൂർണമെന്റ്
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    മു​ല​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഡാ​ഡ്സ് യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് ഫു​ട്‌​ബോ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടീ​മു​ക​ൾ

    മു​ല​ദ്ദ: സ്‌​കൂ​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ മു​ല​ദ്ദ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഥ​മ ‘ഐ.​എ​സ്.​എം.​എ​ൽ ഡാ​ഡ്‌​സ് യു​നൈ​റ്റ​ഡ് -പാ​ര​ന്റ്‌​സ് ഫു​ട്‌​ബോ​ൾ ക​പ്പ്’ സ​മാ​പി​ച്ചു.

    ‘കി​ക്ക്, ക​ണ​ക്ട് ആ​ൻ​ഡ് സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യി മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഡ​യ​റ​ക്ടേ​ഴ്‌​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ​യ്യി​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ൽ​മാ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം.​ടി. മു​സ്ത​ഫ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഗ്രീ​ൻ, ഓ​റ​ഞ്ച്, റെ​ഡ് ടീ​മു​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്.

    റെ​ഡ് ടീ​മും ഗ്രീ​ൻ ടീ​മും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫൈ​ന​ലി​ൽ റെ​ഡ് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഗ്രീ​ൻ ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഡോ. ​അ​ജീ​ബ് പി.​ജെ, പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ന​യ്യ​ർ ഇ​ക്ബാ​ൽ, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​നീ​റ്റ് റോ​സ്, കോ ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​ർ, അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. എം.​ടി. മു​സ്ത​ഫ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

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    News Summary - Dads United Football Tournament at Muladda Indian School with enthusiasm
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