ആവേശമായി മുലദ്ദ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ ഡാഡ്സ് യുനൈറ്റഡ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്text_fields
മുലദ്ദ: സ്കൂളും രക്ഷിതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനും കായികക്ഷമത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ മുലദ്ദയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ ‘ഐ.എസ്.എം.എൽ ഡാഡ്സ് യുണൈറ്റഡ് – പാരന്റ്സ് ഫുട്ബോൾ കപ്പ്’ സമാപിച്ചു. ‘കിക്ക്, കണക്ട് ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ്’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടന്ന ടൂർണമെന്റിൽ രക്ഷിതാക്കൾ മൂന്ന് ടീമുകളിലായി മാറ്റുരച്ചു.ഒമാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളുകളുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർമാൻ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് സൽമാൻ മുഖ്യാതിഥിയായി. സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം.ടി. മുസ്തഫ മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രീൻ, ഓറഞ്ച്, റെഡ് ടീമുകളിലായാണ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നത്.
റെഡ് ടീമും ഗ്രീൻ ടീമും തമ്മിൽ നടന്ന ഫൈനലിൽ റെഡ് ടീം ജേതാക്കളായി. ഗ്രീൻ ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടി. വിജയികൾക്കുള്ള ട്രോഫിയും മെഡലുകളും ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്തു.കായിക വിനോദങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും സ്കൂളിന്റെ വളർച്ചയിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും മുഖ്യാതിഥി സംസാരിച്ചു. ട്രഷറർ ഡോ. അജീബ് പി.ജെ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. നയ്യർ ഇക്ബാൽ, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ അനീറ്റ് റോസ്, കോഓർഡിനേറ്റർമാർ, അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. എം.ടി. മുസ്തഫ മുഖ്യാതിഥിക്ക് ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു.