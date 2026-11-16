സിജി സലാല മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷവും നേതൃപരിശീലനവും സംഘടിപ്പിച്ചു

സിജി സലാല മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷവും നേതൃപരിശീലനവും സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
സലാല: സെന്റർ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഇന്ത്യ യുടെ മുപ്പതാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പ്രോജക്ട് അവതരണവും നേതൃപരിശീലന പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു. 'സിജീയം: മുന്നേറ്റത്തിന്റെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സാമൂഹിക ശാക്തീകരണ രംഗത്ത് സിജി നടത്തിയ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി.പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി 'ബിയോണ്ട് ലിമിറ്റ്സ്, ബിയോണ്ട് യുവർസെൽഫ്' എന്ന പേരിൽ ലീഡർഷിപ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമും നടന്നു. സിജി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളജ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വകുപ്പ് മേധാവിയുമായ ഡോ. സെഡ്.എ. അഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, സിജി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും എഡൈസ് എഡ്ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സി.ഇ.ഒയുമായ നിസാം എ.പി എന്നിവർ വിവിധ സെഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
വിദ്യാഭ്യാസം, കരിയർ ഗൈഡൻസ്, യുവജന വികസനം, സാമൂഹിക ശാക്തീകരണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സിജി നടപ്പാക്കിവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി പുതിയ പദ്ധതികളും അവതരിപ്പിച്ചു.ആർട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റെസ്റ്റോറന്റിലും ഐഡിയൽ ഹാളിലുമായി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന പരിപാടിയിൽ സലാല ചാപ്റ്റർ ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹുസൈൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഷിഹാബ് കാളികാവ് സ്വാഗതവും ഡോ. ഷാജിത്, മുനീർ ഇ.എം എന്നിവർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. മുനവ്വിർ, ഫിറോസ്, സ്വാലിഹ്, റിസാൻ മാസ്റ്റർ, നൗഷാദ്, മുക്താർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.