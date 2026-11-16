ശിശുദിന ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു

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ശിശുദിന ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
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News Summary - Al Khuwair Friends Organizes Children's Day Quiz Competition in Muscat
മസ്കത്ത്: ശിശുദിനാഘോഷ ഭാഗമായി അൽ ഖുവൈർ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ക്വിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒമാൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബോർഡ് അംഗം നിധീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലിജിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കൂട്ടായ്മയിലെ ജയചന്ദ്രൻ ക്വിസ് മാസ്റ്ററായി മത്സരം നയിച്ചു.
സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ബിലാൽ ലത്തീഫ് ഒന്നാം സ്ഥാനവും എ.എസ്. ആദിദേവ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും നിവേദ്യ അനു പിള്ള മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ പി. യദുകൃഷ്ണൻ ഒന്നാം സ്ഥാനവും ലക്ഷ്മിക മധുരാജ് രണ്ടാം സ്ഥാനവും കെ. ആശ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. മുൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബോർഡ് ചെയർമാൻ വിൽസൺ ജോർജ് സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. ഒമാൻ മലയാളം മിഷൻ സെക്രട്ടറി അനുചന്ദ്രൻ, നിജിൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
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