Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    വാഹന ജാഥക്ക് അൽ ബുറൈമി സുന്നി സെന്ററിൽ സ്വീകരണം

    text_fields
    bookmark_border
    വാഹന ജാഥക്ക് അൽ ബുറൈമി സുന്നി സെന്ററിൽ സ്വീകരണം
    cancel

    ബുറൈമി: എസ്.ഐ.സി ഒമാൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ആദരവോടെ ഒമാൻ’ പരിപാടിയുടെ പ്രചാരണാർഥം നടത്തുന്ന ബാത്തിന വാഹന പ്രചാരണ ജാഥക്ക് അൽ ബുറൈമി സുന്നി സെന്ററിൽ സ്വീകരണം നൽകി. സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ റസാഖ് ഹാജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സംഗമം ശംസുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഹാഫിള് അഷ്റഫ് ദാരിമി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ജാഥാ ക്യാപ്റ്റനും എസ്.ഐ.സി ഒമാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ അബ്ദുൽ ശുക്കൂർ ഹാജി ജാഥയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും പരിപാടികളും വിശദീകരിച്ചു. എസ്.ഐ.സി ഒമാൻ ട്രഷറർ അലി ദാരിമി വിഷയാവതരണം നടത്തി.

    ജാഥാ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും എസ്.ഐ.സി ചെയർമാനുമായ ബാവ ഹാജി സംസാരിച്ചു. ജാഥാ കോഓഡിനേറ്റർ അഹമ്മദ് ഷെരീഫ് അൽ ഹൈൽ, ജാഥാ ഡയറക്ടർ അനസ് ഇസ്മായിൽ കുഞ്ഞൂ ഹാജി, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ശുഹൈബ് പാപ്പിനിശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജാഥാംഗങ്ങളായ സിദ്ദീഖ് ബറക, ഫാറൂഖ് ബറക, ലത്തീഫ് ജീനാനി, അൻസാർ ബിദായ, അലി കബൂറ, അൻവർ കബൂറ, മഹ്ബൂബ് ഹൈതമി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Al Buraimi Sunni Center
    Next Story
    X