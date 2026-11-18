സലാലയിൽനിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സർവീസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം - പ്രവാസി വെൽഫെയർtext_fields
സലാല: സലാലയിൽനിന്ന് കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയ നടപടി പ്രവാസികൾക്ക് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രവാസി വെൽഫെയർ സലാല. റദ്ദാക്കിയ സർവീസുകൾ എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു.നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾക്കും സമ്മർദങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് മൂന്നുമാസം മുമ്പ് സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചത്.
എന്നാൽ, സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള വിമാന സർവീസുകളെല്ലാം നിലവിൽ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കാനിടയായ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വിമാനങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പുനരാരംഭിക്കണം. വിഷയത്തിൽ കേരള സർക്കാറും വ്യോമയാന മന്ത്രാലയവും അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും പ്രവാസി വെൽഫെയർ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.സജീബ് ജലാൽ, രവീന്ദ്രൻ നെയ്യാറ്റിൻകര, തസ്റീന ഗഫൂർ, വഹീദ് ചേന്ദമംഗലൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.