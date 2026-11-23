രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
ഫലജ്: ജ്വാല ഫലജും ബദർ അൽ സമ പോളിക്ലിനിക്കിന്റെ ഫലജ് ബ്രാഞ്ചും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവും സംയുക്തമായി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. 108 പേർ രക്തം ദാനം ചെയ്തു. ഫലജിലെ ബദർ അൽ സമ ആശുപത്രി ഹാളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽനിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു.
പ്രവാസത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയും കാരുണ്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുവരുന്ന ജ്വാല ഫലജിന്റെ പ്രവർത്തനം അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ രാജേഷ് കെ.വി പറഞ്ഞു. രക്തം ദാനം ചെയ്ത് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അഭിലാഷ് തീക്കാടൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ബദർ അൽ സമ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഫവാസ് ആര്യൻ, നഴ്സുമാരായ ജയലക്ഷ്മി, സ്നേഹ, മാർക്കറ്റിങ് മാനേജർ അഭിജിത്ത്, എബിൻ, ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ പ്രതിനിധി ഖലീഫ അൽ മംറായി എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകി.സിറാജ് തലശ്ശേരി, ജെബി, ഫൈസൽ, അഷ്റഫ്, ജെയ്സൺ പൗലോസ്, സെന്തിൽ ജോയ്, രാധേശ്യം, അനീഷ് ശശിയാം എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.