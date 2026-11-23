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വോയ്സ് കുവൈത്ത് കേരള ഘടകം രൂപവത്കരണ സമ്മേളന ഫ്ലയർ പ്രകാശനംtext_fields
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News Summary - Voice Kuwait Kerala Unit Formation Conference Flyer Released
കുവൈത്ത് സിറ്റി: വോയ്സ് കുവൈത്ത് കേരള ഘടകം രൂപീകരണ ഫ്ലയർ വോയ്സ് കുവൈത്ത് ചെയർമാൻ പി.ജി.ബിനു കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. സണ്ണി ജോസഫിന് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. സുജിത്ത് എം.ആർ, രാജി ബിനു, തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വ.വിനോദ് സെൻ, ചെറുവക്കൽ പത്മകുമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഡിസംബർ 13 ന് രാവിലെ 10ന് തിരുവനന്തപുരം കരമന പൂജ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് വോയ്സ് കുവൈത്ത് കേരള ഘടകത്തിന്റെ രൂപീകരണ സമ്മേളനം. സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ പത്താം ക്ലാസ് ,പ്ലസ് ടൂ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയവർക്ക് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും.
നാടൻപാട്ട് കലാകാരൻ ജയചന്ദ്രൻ കടമ്പനാട് നയിക്കുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഫെസ്റ്റ്, നൃത്തങ്ങൾ, സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ്, മ്യൂസിക്കൽ ഫെസ്റ്റ് എന്നിവ അരങ്ങേറും
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