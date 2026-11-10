പ്രവാസി പദ്ധതികൾ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുന്നു; എം.ബി രാജേഷ്

പ്രവാസി പദ്ധതികൾ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അട്ടിമറിക്കുന്നു; എം.ബി രാജേഷ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കല കുവൈത്ത് മെഗാ സാംസ്കാരിക മേള അബ്ബാസിയ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി ദവീന്ദർ പുഞ്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മുൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കറും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ എം.ബി. രാജേഷ് മുഖ്യാതിഥിയായി.
പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും അവകാശസംരക്ഷണത്തിനുമായി എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളും സംവിധാനങ്ങളും നിലവിലെ യു.ഡി.എഫ് സർക്കാർ ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്ന് എം.ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. പ്രവാസികളുടെ ലോക കേരളസഭ നിർത്തലാക്കിയത് പ്രവാസി സമൂഹത്തോടുള്ള അവഗണനയാണ്. പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമവും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയുമാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സുവനീർ പ്രകാശനവും അദ്ദേഹം നിർവ്വഹിച്ചു.
പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി കടയ്ക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മലയാളം മിഷൻ കുവൈത്ത് കോർഡിനേറ്റർ ജെ.സജി, വനിതാവേദി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കവിത അനൂപ്, ബാലവേദി സെക്രട്ടറി നന്ദന ലക്ഷ്മി, അൽ മുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ജനറൽ മാനേജർ ഫിലിപ്പ് കോശി, കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ജനറൽ മാനേജർ പ്ലവിൻ കെ ചാർളി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. കല കുവൈറ്റിന്റെ മുഖമാസികയായ കൈത്തിരിയുടെ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. കല ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജിതിൻ പ്രകാശ് സ്വാഗതവും പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ സി.കെ.നൗഷാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി.വി.പ്രവീൺ , വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുമിത വിശ്വനാഥ്, ട്രഷറർ പി.ബി.സുരേഷ്, മെട്രോ ഗ്രൂപ്പ് സി.ഇ.ഒ. മുസ്തഫ ഹംസ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, പിന്നണി ഗായകൻ സൂരജ് സന്തോഷും സംഘവും നേഹ വേണുഗോപാലും അവതരിപ്പിച്ച സംഗീതസന്ധ്യ എന്നിവയും നടന്നു.