തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ വാർഷികാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തൃശൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (ട്രാസ്ക്) വാർഷികാഘോഷം അഹ്മദിയിൽ നടന്നു. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് രജീഷ് ചിന്നൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
അഹ്മദ് അൽ കനായ്, സീരിഷ റാണി, മുഹമ്മദ് ഷിബ്ലി, വിജിത രതീഷ്, സുധീർ കല്ലായിൽ, രമേശ് കെ.നായർ, മുകേഷ് ഗോപാലൻ, ജിൽ ചിന്നൻ, സുബൈദ ഷാജഹാൻ, ക്രിസ്റ്റൽ മഞ്ഞളി, സാന്ദ്ര സിജോയ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുജീഷ് പി.സുരേന്ദ്രൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ജോയ് ചിറ്റിലപ്പിള്ളി സ്വാഗതവും, ട്രഷറർ മനോജ് കുരുംബയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
സുവനീർ പ്രകാശനം, മൊബൈൽ ആപ്പ് ലോഞ്ച് എന്നിവയും നടന്നു. പഠനമികവ് തെളിയിച്ച 13 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചടങ്ങിൽ മെറിറ്റ് അവാർഡുകൾ സമ്മാനിച്ചു. ചെണ്ടമേളം, സ്വാഗത നൃത്തം, പിന്നണിഗായകരായ അരവിന്ദ് ഡി നായർ, ശ്വേത അശോക്, കീർത്തന, സുധീഷ് ശശികുമാർ, ഷഹീൻഷാ എന്നിവർ നയിച്ച ഗാനമേളയും ലൈവ് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഷോയും അരങ്ങേറി.