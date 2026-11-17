തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ശിശുദിനാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തിരുവല്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ശിശുദിനാഘോഷവും കുട്ടികളുടെ സംഘടനയായ ‘മഴവില്ല് തിരുവല്ല’യുടെ ആദ്യ സമ്മേളനവും സംഘടിപ്പിച്ചു. അബ്ബാസിയ ഇന്ത്യൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ ആഘോഷം ഡോ.തോമസ് പി. മാത്യു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് റെയ്ജു അരീക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അസോസിയേഷൻ രക്ഷാധികാരി കെ.എസ്.വർഗീസ്, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ ജെയിംസ് വി.കൊട്ടാരം എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബൈജു ജോസ് സ്വാഗതവും മഴവിൽ തിരുവല്ല കോർഡിനേറ്റർ ടിൻസി ഇടിക്കുള നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
അസോസിയേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ റെജി കോരുത്, ടെനി തോമസ്, സുജൻ ഇടപ്രാൽ, ജിന്റോ ജോയി, ജോജി പോത്തൻ, ദിലീപ് മധു, തോമസ് സാമൂയേൽ, റെജി കെ തോമസ്, സജി പുന്നൂസ്, ട്രഷറർ ഷിജു ഓതറ, മഴവില്ല് തീരുവല്ല കോഡിനേറ്റർ ബിനു നടുവിലേക്കുറ്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അലക്സ് മാത്യു, വനിത വേദി പ്രസിഡന്റ് ലീന റെജി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ക്രിസ്റ്റി സാറ ജോസ് പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു.
കെ.എഫ്.ഇ റൂട്ട്സിൽ മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള അവാർഡ് നേടിയ മിത്തു ചെറിയാനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. കുട്ടികൾക്കായി മിത്തു ചെറിയാൻ പ്രത്യേക കവിതാ ക്ലാസ് നയിച്ചു.