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തമിഴ്നാട് മന്ത്രി എ.എം. ഷാജഹാൻ മെഡക്സ് സന്ദർശിച്ചുtext_fields
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News Summary - Tamil Nadu Minister A.M. Shahjahan visited Medex
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തമിഴ്നാട് ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ മന്ത്രി എ.എം.ഷാജഹാൻ ഫഹാഹീലിലെ മെഡക്സ് മെഡിക്കൽ കെയർ സന്ദർശിച്ചു.
മെഡക്സ് മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡന്റും ചെയർമാനുമായ വി.പി.മുഹമ്മദ് അലി മന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു. ക്ലിനിക് പ്രവർത്തനത്തിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച മന്ത്രി മാനേജ്മെന്റിനെ അഭിനന്ദിച്ചു. ക്ലിനിക് സന്ദർശിച്ചതിന് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ ചെയർമാൻ വി.പി.മുഹമ്മദ് അലി മന്ത്രിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പ് സി.ഇ.ഒ. ഷറഫുദ്ദീൻ കണ്ണേത്ത്, ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർ ഇംതിയാസ് അഹമ്മദ്, മറ്റ് മാനേജർമാരും ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു.
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