സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ക്നാനായ ദേവാലയം ഇടവകദിനവും ആദ്യ ഫലപെരുന്നാളുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്ത് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ക്നാനായ ദേവാലയത്തിന്റെ 21-ാമത് ഇടവക ദിനവും ആദ്യഫലപെരുന്നാളും നാഷണൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച് കുവൈത്ത് (എൻ.ഇ.സി.കെ) അങ്കണത്തിൽ കുറിയാക്കോസ് മോർ ഗ്രീഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇടവക വികാരി റവ. ഫാ.ഷെറിൻ ചാക്കോ കൊല്ലംപറമ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
റവ. ഫാ. ബിബിൻ ജോർജ് തോമസ്, റവ. ഫാ. അരുൺ ബോസ്, റവ. ഫാ. അജു വർഗീസ്, അൽ മുല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് ജനറൽ മാനേജർ ഫിലിപ്പ് കോശി, എൻ.ഇ.സി.കെ കോമൺ കൗൺസിൽ മെമ്പർ സജു തോമസ്, ഇടവക ട്രസ്റ്റി എബി തോമസ്, ഇടവക സെക്രട്ടറി പ്രിൻസ് എബ്രഹാം , പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ സജി പുന്നൂസ് അമ്പലപ്പാട്ട്, ഇടവക അസോസിയേഷൻ അംഗം റെയ്ജു അരീക്കര എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. സജിലു തോമസ്, മിലൻ അറക്കൽ, ജേക്കബ് മാത്യു, ടീന സജിലു, ടോണി പോത്തൻ, ജെസ്വിൻ ജിനു എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. സിനു ചെറിയാൻ, മെൽവിൻ എബ്രഹാം എന്നിവർ പരിപാടികൾ കോഡിനേറ്റ് ചെയ്തു.