കെ.സി.സി ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്: സെന്റ് ജോൺസ് യുനൈറ്റഡ് എഫ്.സിക്ക് കിരീടംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചസ് (കെ.സി.സി) കുവൈത്ത് റീജിയൻ യൂത്ത് കമ്മീഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഥമ ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റിൽ സെന്റ് ജോൺസ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്.സി ജേതാക്കൾ. ഫൈനലിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ടിലൂടെ സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ ചർച്ചിന്റെ മിയ എഫ്.സിയെ 3-2 എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് കിരീടനേട്ടം. കെ.സി.സി കുവൈത്ത് റീജണൽ പ്രസിഡന്റ് റവ.ഡോ.ബിജു പാറക്കൽ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ സഭകളിൽ നിന്നുള്ള 16 ടീമുകൾ മാറ്റുരച്ച മത്സരങ്ങൾ കാണികൾക്കും കളിക്കാർക്കും ആവേശകരമായ കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചു.
യുവതലമുറയെ കായിക രംഗത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുക, വിവിധ സഭകളിലെ യുവജനങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹവും, ഐക്യവും വളർത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
യുവജന കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായ ജോർജ് ജേക്കബ്, ബിജി സാമൂവെൽ, ഷിജോ പുല്ലംപള്ളിൽ, അജോഷ് മാത്യു, സിബു അലക്സ് എന്നിവർ മത്സര നടത്തിപ്പിനും ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി.