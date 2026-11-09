പി.എൻ.എ കുവൈത്ത് മലനാട് മഹോത്സവം ഫ്ലയർ പ്രകാശനം

പി.എൻ.എ കുവൈത്ത് മലനാട് മഹോത്സവം ഫ്ലയർ പ്രകാശനംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പത്തനംതിട്ട എൻ.ആർ.ഐ അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (പി.എൻ.എ) മലനാട് മഹോത്സവം സീസൺ -2 ഫ്ലയർ പ്രകാശനം അബ്ബാസിയ ആർ.ഇ.ജി എജ്യുക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് അൻസാരി എ.ജബ്ബാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രക്ഷാധികാരി മുരളി എസ്. പണിക്കർ, അഹമ്മദ് അൽ മഗ്രിബി കൺട്രി ഹെഡ് മൻസൂർ ചൂരിക്ക് ഫ്ലയർ കൈമാറി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു. ആർ.ഇ.ജി എജ്യുക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അജ്മൽ സമദ് ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതനായി.
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷമീർ റഹീം പരിപാടികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ജോബി എബ്രഹാം സ്വാഗതവും കൺവീനർ ഷാൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ട്രഷറർ ഷാജി തോമസ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു.
വിപുലമായ കലാ-സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെ ഡിസംബർ 18നാണ് മലനാട് മഹോത്സവം.
അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ ഹബീബ് റഹ്മാൻ, അരുൺ ശിവൻകുട്ടി, ബിനു മാത്യു, ജിജി നൈനാൻ, മഞ്ജു മോൾ, ലുബിന അൻവർ, റെനി മറിയം, ലൗലി തോമസ്, ഹസീന ഹുസൈൻ, ഹലീന, ഷാജില റഹ്മാൻ, അഹമ്മദ് ഷാ, ബൈജു കോശി, അഫ്സൽ, അജ്മൽ, അനീഷ്, ഷിബു, ഷാനു തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.