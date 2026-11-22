അഡ്വ. ബിജു ചാക്കോക്ക് സ്വീകരണം നൽകിtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒ.ഐ.സി.സി കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി മുൻ പ്രസിഡന്റും നിലവിൽ കേളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ അഡ്വ. ബിജു ചാക്കോക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി സ്വീകരണം നൽകി.
നാഷണൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനു ചെമ്പാലയം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ലിപിൻ മുഴക്കുന്ന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിദ്ധീഖ് അപ്പക്കൻ, നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിപിൻ മങ്ങാട്, ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാമകൃഷ്ണൻ കള്ളാർ, നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇല്യാസ് പൊതുവാച്ചേരി, നാഷണൽ സെക്രട്ടറി രവിചന്ദ്രൻ ചുഴലി, യൂത്ത് വിംഗ് നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ഷോബിൻ സണ്ണി, പത്തനംതിട്ട ജില്ല പ്രസിഡന്റ് എബി അത്തിക്കയം, ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സനിൽ തയ്യിൽ രജിത്ത്, സുജിത്ത് കായാലോട്, പി.കെ.സജിൽ, സജീർ മുണ്ടേരി, പി.സാദിഖ്, സി.പി.സിദ്ധിഖ് എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. സ്വീകരണത്തിന് അഡ്വ.ബിജു ചാക്കോ നന്ദി പറഞ്ഞു.
ജില്ല സെക്രട്ടറി റിയാസ് പരേത്ത് സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് ട്രഷർ വിനോയ് കരിമ്പിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.