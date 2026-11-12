റൈഹാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
റൈഹാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്text_fields
bookmark_border
News Summary - Raihan Pravasi Association Medical Camp
കുവൈത്ത് സിറ്റി: റൈഹാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ കുവൈത്തും മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പും സംയുക്തമായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. 250 ഓളം പേർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ക്യാമ്പിൽ ഒരുക്കി. അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഫസലുദ്ധീൻ ചെറിയ വെളിനല്ലൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
മെട്രോ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ് മാനേജർ ബഷീർ ബാത്ത, ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ഷിഹാബ്, ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ നിഷ, ലാബ് മാനേജർ ഫസീല, ഡോ. സയ്യിദ് ജാഫർ, മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഷാക്കിർ എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. റൈഹാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷുഹൈൽ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സംജാദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നവംബർ 20-ന് ഫാഹീൽ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലും, നവംബർ 27-ന് അബ്ബാസിയയിലും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story