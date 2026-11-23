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പ്രവാസി വെൽഫെയർ സാൽമിയ യൂനിറ്റ് ചിത്രരചനാ മത്സരംtext_fields
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News Summary - Pravasi Welfare Salmiya Unit Drawing Competition
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസി വെൽഫെയർ സാൽമിയ യൂനിറ്റ് കുട്ടികൾക്കായി ചിത്ര രചനാ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു.
സാൽമിയ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ കിഡ്സ്, സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. യൂനിറ്റ് പ്രസിഡണ്ട് അമീർ കാരണത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കേന്ദ്ര പ്രതിനിധി നാസർ മടപ്പളി ശിശുദിന സന്ദേശം നൽകി.
കേന്ദ്ര സെകട്ടറി സഫ്വാൻ നിസ്താർ, യൂനിറ്റ് സെക്രട്ടറി അസ്ലഹ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. പ്രവാസി വെൽഫയർ എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം ഹഫ്സ ഇസ്മായിൽ, മെമ്പർമാരായ നബീല അനസ്, ഷബ്ന ആസിഫ്, നാസിറ , മാർജാൻ, നസീമ, അബ്ദുൽ ശുക്കൂർ, അൻസാർ മാള , എം.പി.നജീബ് , നാസർ മടപള്ളി, യൂനിറ്റ് മെമ്പർമാരായ നാസർ ഒറവിങ്കൽ, ജഹാൻ അലി, ഹക്കിം റാവുത്തർ എന്നിവർ നിയന്ത്രിച്ചു. സെക്രട്ടറി അസ്ലഹ് സ്വാഗതവും കലാവിഭാഗം കൺവീനർ ഫൈസൽ ബാവു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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