പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ- ഫിറ സൗജന്യ ലീഗൽ ക്ലിനിക്

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പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ- ഫിറ സൗജന്യ ലീഗൽ ക്ലിനിക്text_fields
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News Summary - Pravasi Legal Cell- Fira Free Legal Clinic
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസി ലീഗൽ സെല്ലും (പി.എൽ.സി) ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ രജിസ്റ്റേർഡ് അസോസിയേഷൻസ് (ഫിറ) കുവൈത്തും സംയുക്തമായിസൗജന്യ ലീഗൽ ക്ലിനിക് സംഘടിപ്പിച്ചു.
അബ്ബാസിയ അൽ നാഹീൽ ക്ലിനിക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പരിപാടി ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജർ സുബൈർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി.എൽ.സി കുവൈത്ത് ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് ബിജു സ്റ്റീഫൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രവാസി ലീഗൽ സെൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയമസഹായ പദ്ധതികളും കൺട്രി ഹെഡ് ബാബു ഫ്രാൻസിസ് വിശദീകരിച്ചു.
അഡ്വ. ഡോ. തലാൽ താക്കി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. അൽ നാഹീൽ ക്ലിനിക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെഡ് അസ്ലം, ഫിറ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചാൾസ് ജോർജ്, പി.എൽ.സി ഗ്ലോബൽ വനിതാ കോ ഓർഡിനേറ്റർ ഷൈനി ഫ്രാങ്ക് എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷൈജിത്ത് സ്വാഗതവും ട്രഷറർ രാജേഷ് ഗോപി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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