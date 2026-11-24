പി.ഡി.എ രജതജൂബിലി രൂപീകരണ വാർഷികവും കുടുംബസംഗമവുംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്ട് അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് (പി.ഡി.എ) പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെ രൂപീകരണ വാർഷികവും പി.ഡി.എ രജതജൂബിലിയും കുടുംബസംഗമവും നടത്തി. ഫർവാനിയ ഷെഫ് നൗഷാദിൽ ആഘോഷത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ലാലു ജേക്കബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
രക്ഷാധികാരി ഗീതാ കൃഷ്ണൻ, അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗം രാജൻ തോട്ടത്തിൽ, വിമൻസ് വിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ റജീന ലത്തീഫ്, വർഗീസ് പി. മാത്യു, റൈജു, ബൈജു, നവിൻ ജോസ്, അനി ബിനു എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഫിനാൻസ് കൺവീനർ ചാൾസ് പി. ജോർജ് സ്വാഗതവും ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാർട്ടിൻ മാത്യു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
പത്തനംതിട്ടയുടെ ചരിത്രവും സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വിവിധ അവതരണങ്ങൾ നടന്നു. ജിഞ്ചു ഷൈറ്റ്സ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ജില്ലാചരിത്രാവതരണം, ഗാനാലാപനങ്ങളും നൃത്താവിഷ്കാരങ്ങളും കുട്ടികളുടെ കലാപ്രകടനങ്ങളും ആഘോഷത്തിന് നിറം പകർന്നു.
വയലിൻ-ഡ്രംസ് കൺസേർട്ട്, ഗിറ്റാർ കൺസേർട്ട്, ഗാനമേള എന്നിവ സംഗീതവിരുന്നായി. ജെസ്സി, ബിനോയ് ജോണി, അജോഷ്മ, ജസ്റ്റിൻ എന്നിവർ ഗാനമാലപിച്ചു.
രജതജൂബിലി ആഘോഷപരിപാടിയുടെ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. ജനറൽ കൺവീനർ സോണി ടോമിന് ചടങ്ങിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. ഷിജോ തോമസ്, മുഹമ്മദ് അൻസാർ, എബി അത്തിക്കയം, തോമസ് അടൂർ, ജിക്കു ജോമി, ലാജി ഐസക്, വർഗീസ് ഉമ്മൻ, അനൂപ് കുമാർ, തോമസ് ഷൈറ്റ്സ്റ്റ്, അനിൽ ചാക്കോ, ബിജു മാത്യു, മാത്യു ഫിലിപ്പ്, ഈപ്പൻ ജോർജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.