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പല്പക് ബാലസമിതി വിനോദയാത്രtext_fields
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News Summary - Palpak Organizes Childrens Trip
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പാലക്കാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (പല്പക്) ബാലസമിതി ശിശുദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ശൈഖ് അബ്ദുള്ള അൽ സാലിം കൾച്ചറൽ സെന്ററിലേക്ക് വിനോദയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു.
കുട്ടികളുടെ ആവേശഭരിതമായ പങ്കാളിത്തം പിക്നിക്കിനെ അവിസ്മരണീയമാക്കി. വിനോദത്തോടൊപ്പം വിജ്ഞാനത്തിനും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്തത്.
ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് പുറത്തുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും പുതിയ അറിവുകൾ നേടാൻ ഇതുവഴി കുട്ടികൾക്ക് സാധിച്ചു.
മൊബൈൽ, ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകളിൽ നിന്ന് മാറി ചുറ്റുപാടുകളെ അടുത്തറിയാനും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും കുട്ടികൾക്ക് ഈ യാത്ര അവസരമൊരുക്കി.
കുട്ടികൾക്ക് മനോഹരമായ ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പൽപക് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു.
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