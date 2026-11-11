പൽപക് കേരളപ്പിറവി ആഘോഷം

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പൽപക് കേരളപ്പിറവി ആഘോഷംtext_fields
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News Summary - PALPAK Keralappiravi Celebrations Held
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പാലക്കാട് പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കുവൈത്ത് (പൽപക്) വനിതാവേദിയും ബാലസമിതിയും സംയുക്തമായി കേരളപ്പിറവി വെർച്വൽ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴി നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിദ്യ ധീരാജ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് അരവിന്ദാക്ഷൻ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തി. ചടങ്ങിലെ മുഖ്യാതിഥി നാടക കലാകാരൻ പ്രിയരാജ് ഗോവിന്ദരാജ് തനതായ കഥ പറച്ചിലിൽ കൂടെ അദ്ദേഹം സദസ്സിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു.
പൽപക് കുടുംബാംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച വിവിധങ്ങളായ സാംസ്കാരിക കലാപരിപാടികൾ ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി. അഖില ദീപേഷ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
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