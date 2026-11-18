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ഒ.ഐ.സി.സി യൂത്ത് വിങ് പിക്നിക് ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
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News Summary - OICC Youth Picnic Flyer
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒ.ഐ.സി.സി യൂത്ത് വിങ് നവംബർ 27ന് റിഗ്ഗൈ പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പിക്നിക് ഫ്ലയർ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
സാൽമിയയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഒ.ഐ.സി.സി യൂത്ത് വിങ് പ്രസിഡന്റ് ഷോബിൻ സണ്ണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ബി.എസ്. പിള്ള ഫ്ലയർ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിപിൻ മങ്ങാട്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് മാത്തൂർ, യൂത്ത് വിങ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ബോണി സാം മാത്യു, സാം മാത്യു, ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ ആൽബിൻ കുംബ്ലാനിക്കൽ, റോയ് ജോസഫ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ജെറിൻ അബ്രഹാം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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