ഒ.ഐ.സി.സി കൊല്ലം ജില്ല കമ്മിറ്റി ചിത്രരചനാമത്സരം

ഒ.ഐ.സി.സി കൊല്ലം ജില്ല കമ്മിറ്റി ചിത്രരചനാമത്സരംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ശിശുദിനാഘോഷ ഭാഗമായി ഒ.ഐ.സി.സി കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കുമായി ചിത്രരചനാമത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫർവാനിയയിലെ മെഡ്എക്സ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഹാളിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ നാല് വിഭാഗങ്ങളിലായി 65 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. ആർട്ടിസ്റ്റ് സുനിൽ കുളനട, ഷെർളി ഏബ്രഹാം എന്നിവർ വിധികർത്താക്കളായി.
ഒ.ഐ.സി.സി കുവൈത്ത് ദേശീയ കമ്മിറ്റി ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ബി.എസ്.പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൊല്ലം ജില്ല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് റോയ് എബ്രഹാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ബോണി സാം മാത്യു, ജില്ല കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അൽ അമീൻ മീരാസാഹിബ്, ട്രഷറർ ദിലീഷ് ജഗന്നാഥ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ജോസ് റോബർട്ട്, മാത്യു യോഹന്നാൻ, സെക്രട്ടറിമാരായ ടിജോ, സതീഷ് ചെറുവണ്ണൂർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സൈമൺ, വനിതാ പ്രവർത്തകരായ ഷംന അൽ അമീൻ, വിൻസി മോൾ ടിജോ, എൽസ സൂസൻ ജേക്കബ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് മാത്തൂർ, ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ വിപിൻ മങ്ങാട്ട്, അനി കെ.ജോൺ, ഇല്യാസ് പൊതുവാച്ചേരി, ഷംസുദ്ദീൻ കുക്കു, റസാഖ് ചെറുതുരുത്തി, ട്രഷറർ സൂരജ് കണ്ണൻ. യൂത്ത് വിങ് പ്രസിഡന്റ് ഷോബിൻ സണ്ണി, ട്രഷറർ ഹസീബ്, വനിതാ വിങ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷെറിൻ ബിജു, ട്രഷറർ ടീബ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഷെറിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ലിബിൻ മുഴക്കുന്ന്, അനിൽ ചീമേനി, കലേഷ്, റിഹാബ്, റിയാസ്, അനൂപ് ഒലിക്കൽ, സുഭാഷ് നായർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.