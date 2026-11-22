സുമേഷ് രാജിന് ഒ.ഐ.സി.സി യാത്രയയപ്പ്text_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഒ.ഐ.സി.സി ഒ.ഐ.സി.സി കാസർകോട് ജില്ല കമ്മിറ്റി അംഗവും മുൻ ജോ. ട്രഷററുമായ സുമേഷ് രാജിന് ജില്ല കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
ജില്ല കമ്മിറ്റി ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് നാസർ ചുള്ളിക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഒ.ഐ.സി.സി നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ബി.എസ്.പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ട്രഷറർ സൂരജ് കണ്ണൻ, കാസർകോട് ജില്ല കമ്മിറ്റി ചുമതലയുള്ള സെക്രട്ടറി സുഭാഷ് പി.നായർ, ജില്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ ഒ.വി.പുഷ്പരാജ്, നൗഷാദ് കള്ളാർ, ടി.പി.ഗിരീഷ് എന്നിവർ ആശംസ നേർന്നു. ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ ചീമേനി സ്വാഗതവും ജോ.സെക്രട്ടറി സമദ് കൊട്ടോടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
ജില്ല കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ സുമേഷ് രാജിന് കൈമാറി. യൂത്ത് വിങ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശരത് കല്ലിങ്കാലിന്റെ പിതാവ് കെ.ശശിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ യോഗം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.