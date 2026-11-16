ഒ.ഐ.സി.സി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജന്മദിനാഘോഷം

ഒ.ഐ.സി.സി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജന്മദിനാഘോഷംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഒ.ഐ.സി.സി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ 137-ാമത് ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു. ഫർവാനിയ മെഡക്സ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് ബി.എസ്. പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനു ചേമ്പാലയം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
നാഷണൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ മുഹമ്മദ് അലി, ജോബിൻ ജോസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ ഇലിയാസ് പുതുവച്ചേരി, നിബു ജേക്കബ്, രാമകൃഷ്ണൻ കള്ളാർ, റസാഖ് ചെറുതുരുത്തി, സെക്രട്ടറിമാരായ റെജി കോരുത്, സുഭാഷ് പി. നായർ, യൂത്ത് വിങ് പ്രസിഡന്റ് ഷോബിൻ സണ്ണി, കൾച്ചറൽ വിഭാഗം കൺവീനർ നൗഷാദ് തിഡിൽ, വനിതാ വിഭാഗം ട്രഷറർ ടീബ ഇഞ്ചകലോടിൽ, ജയലളിതാ കൃഷ്ണൻ, ജില്ല ഭാരവാഹികളായ റോയ് എബ്രഹാം, ഉബൈദ്, സി.കെ.വിൽസൺ ബത്തേരി, സനിൽ തയ്യിൽ, അനിൽ ചീമേനി, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ റഹീം ഹാജി നരിപറ്റ എന്നിവ ആശംസ നേർന്നു. സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ.നിസാം സ്വാഗതവും ട്രഷറർ സൂരജ് കണ്ണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.